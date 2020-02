Allerta Coronavirus; nelle palestre tra Bordighera e Ventimiglia nessun allarmismo e 'psicosi' già rientrata

Dopo i timori iniziali, dovuti ad una prima interpretazione errata dell’effettiva ordinanza emanata dalla Regione secondo cui si comunicava la sospensione di ‘tutte le attività ludiche e sportive’, il quadro generale sembra essersi riassestato. Infatti nella stesura definitiva dell’ordinanza non è prevista la chiusura di realtà ricreative quali circoli, ludoteche e centri per l’allenamento di ogni sorta di sport.

Dopo aver appurato che ad essere sospesi saranno solamente gli eventi sportivi e le manifestazioni atte a svolgersi sul suolo pubblico escludendo dunque tutte quelle da effettuarsi in luoghi privati, i centri dedicati al fitness riaprono le loro porte. Da una rapida occhiata sull’estremo ponente pare non ci siano disagi e dunque nessun contagio emotivo da parte della popolazione che non rinuncia a stare in forma, dato confortante, indice di un pensiero comune che guarda avanti senza paura.

A Sanremo la palestra D Planet di via Serenella, rassicura i suoi clienti. Tutto procede nella norma. Lo staff si era già prodigato ad avvertire tutti i suoi iscritti comunicando l’ipotetico periodo di chiusura. Una volta rettificato, dopo la conferma dalla Regione, ha percepito solamente un lievissimo calo, imposto anche dalla chiusura delle scuole, ragion per cui alcuni dei suoi avventori non ha potuto frequentare in modo lineare perché impegnati coi propri figli. Tutto adesso procede a pieno regime senza nessun tipo di impedimento.

A Bordighera le palestre confermano l’apertura, dichiarando un numero di clienti prevalentemente nella norma. La Deluxe fitness di corso Europa, ad esempio, dopo il ‘panico’ riscontrato durante i primi momenti in seguito all’ordinanza si dice in piena attività raccontando un andamento perfettamente in linea coi propri standard. Stesse notizie accertate da Atlas Grab&Fit in via Strada Statale dove lo svolgersi delle attività procede come previsto.

L’associazione sportiva Open Space in via 1° maggio a Vallecrosia non ha rilevato particolari cambiamenti, anzi, tutto regolare come sempre. La Gym Tonic, Piazza d’Armi, Camporosso mare, dichiara addirittura un incremento della clientela nonostante i pronostici non proprio favorevoli considerata l’emergenza.

A Ventimiglia la Beatbox di via Sir Thomas Hanbury, ha ricevuto addirittura alcune lamentele da parte dei suoi iscritti innervositi dal primo esito dell’ordinanza regionale. Per fortuna tutto rientrato dopo la comunicazione, da parte dei gestori, della certa apertura. I clienti si dicono soddisfatti.

Anche la Gladiator di via Rufo registra, come del resto tutte le altre attività, un calo di frequenza nei primi momenti dopo la notizia. In linea di massima lo stato delle cose non mostra allarmismi o casi di particolare rilievo.