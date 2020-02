Coronavirus: sono 16 i casi positivi in Liguria, 33 in sorveglianza attiva in provincia di Imperia (Video)

Sono 16 i casi di positività al Coronavirus in Liguria: uno a Spezia e 15 ad Alassio. Lo ha annunciato questa sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al punto stampa convocato alle 19.30 in sala ‘trasparenza’. In provincia di Imperia sono presenti 33 soggetti in sorveglianza attiva. Nel resto della regione, in totale, sono 551.

Come noto, il caso più spinoso resta quello di Alassio, sul quale la Regione si sta attivando per lo sgombero dell’hotel monitorato da ieri. “Entro domani sgombreremo i non residenti ad Alassio” ha dichiarato il presidente Toti.

Al momento sono 7 i pazienti ospedalizzati al San Martino e all’ospedale di Spezia. Gli altri sono seguiti a domicilio. Tutti sono in buone condizioni generali, c’è anche un caso di polmonite che, per fortuna, non desta particolari preoccupazioni.

Restano da chiarire anche i tempi per l'arrivo delle mascherine che saranno distribuite appena disponibili sul territorio regionale.