Sanremo: il Coronavirus rischia di abbattersi anche sul Casinò, le richieste al Cda dalla Fisascat Cisl

La Fisascat Cisl ha chiesto di poter siglare con il Cda del Casinò un protocollo d’intesa volto alla tutela delle retribuzioni in caso di contagio da Coronavirus, in cui si specifichi la volontà di retribuire al 100% i dipendenti costretti a curarsi, tutelando le particolarità retributive di tutti i reparti e i livelli, fino a completa guarigione. Chiede anche che si tratti l’assenza dal lavoro come presenza in servizio a tutela della posizione curriculare del lavoratore”.

I segretari aziendale, Marilena Semeria, e territoriale Massimiliano Scialanca hanno chiesto, in una lettera inviata al Cda della casa da gioco matuziana, di specificare in che modo l’azienda interpreti la ‘sospensione di attività per forza maggiore’ in modo da garantire, in caso di chiusura in seguito al peggioramento della diffusione del virus, 4 mesi di retribuzione.

“Come sindacato a livello territoriale – evidenziano Semeria e Scialanca - stiamo riscontrando la massima disponibilità delle aziende nei confronti dei lavoratori nel sostenerli da un punto di vista retributivo al fine di poter ottemperare ai loro impegni familiari quando le chiusure sono già in atto, pertanto ci aspettiamo la stessa disponibilità da parte della proprietà, ovvero il Comune di Sanremo, e dal Consiglio di Amministrazione nel dimostrare totale solidarietà verso i propri dipendenti”. Per questo il sindacato ha chiesto un incontro urgente.