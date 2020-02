Bollette pazze, la Confcommercio di Diano Marina incontra i vertici di Rivieracqua

La stangata sulle bollette idriche nel Golfo dianese ancora al centro di pesanti proteste. Per fare il punto sulla delicata vicenda e chiarire le ragioni che hanno portato ad una situazione improponibile per le imprese Confcommercio Diano Marina in collaborazione con l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro con i rappresentanti di Rivieracqua. Obiettivo del confronto fare luce sulle dinamiche che hanno prodotto all’aumento delle bollette su consumi idrici inspiegabili.

«Ci troviamo di fronte ad una situazione incredibile – osserva Franca Weitzenmiller, dinamica presidente di Confcommercio Golfo Dianese – La nostra associazione si è attivata immediatamente per avere tutti i chiarimenti del caso. Le imprese e i commercianti che si sono visti recapitare le bollette incriminate sono preoccupati, protestano, non comprendono le ragioni della stangata e vogliono un confronto con la società idrica. In un frangente già difficile come quello attuale per l’emergenza coronavirus il nuovo pesante esborso per il consumo idrico è un ulteriore elemento di crisi. Abbiamo cercato di accelerare i tempi e siamo riusciti ad organizzare il faccia a faccia Confcommercio - Rivieracqua per la giornata di martedì 3 marzo alle ore 15 nella sala consiliare del Comune di Diano Marina. L’incontro è riservato agli associati della Confcommercio del Golfo Dianese la finalità è assolutamente costruttiva per dare risposta ai molteplici quesiti sollevati dagli utenti, in particolare dalle imprese commerciali. L’associazione valuterà in seguito le azioni che si vorranno eventualmente intraprendere per tutelare i propri rappresentanti».