Dopo 15 giorni di quarantena: siamo pronti a tornare più agguerriti di prima!!!

Alla fine abbiamo ceduto, volevamo smettere, ma ......

"La riva è più sicura, ma noi piace combattere con le onde" come ha scritto la poetessa Emily Dickinson

La nostra assenza su questa testata cominciava a creare seri problemi di ordine pubblico. La protesta cresceva ed il nuovo Questore ci ha invitati ad un gesto di responsabilità, chiedendoci di tornare a scrivere il "punto".

Perché in questa provincia c'è un grande bisogno di proporre punti di vista alternativi, e attraverso il sorriso veicolare piccole verità, seminare dubbi, smascherare ipocrisie, attaccare i pregiudizi e mettere in discussione le convinzioni....

C'è stato ovviamente un chiarimento con l'editore, che, come Paolo Ferrari in una nota pubblicità, non ha ceduto alle lusinghe di chi gli proponeva uno scambio tra una rubrica di grande successo con due rubriche anonime, ma più rassicuranti per gli sponsor.

Il punto è tornato così al suo posto, con buona pace dei potenti di turno, che continueranno a rimanere nel mirino della satira...

E purtroppo, contro la satira non c'è medicina che tenga...

ed anche la censura non sempre funziona..... anzi a volte fa più danni.