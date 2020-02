Ventimiglia: oltre 70 le persone che hanno aderito all'iniziativa dei parrucchieri 'Fatti bella per la Lilt'

Lunedì scorso ha vinto la solidarietà. Oltre 70 le persone che hanno aderito con il sorriso all’iniziativa pensata dalle parrucchiere Irene Cocciolo e Stefania Marchiori: si sono riunite e insieme ai loro rispettivi team di acconciatrici hanno dato vita a una giornata speciale a sostegno della LILT.

Moltissime donne, in una non stop dalle 10 alle 19, si sono recate presso il Salone Stefania Equipe in via Cavour 85/C a Ventimiglia e a fronte di un’offerta minima pari a 10 euro hanno usufruito di uno shampoo e una messa in piega. L’apertura straordinaria e tutto l’impegno profuso ieri dagli staff di Giulys Style e Stefania Equipe è stato finalizzato alla raccolta fondi per il Servizio LILT “La Rinascita” per il progetto Breast Unit Asl1 Imperiese.

"Un sentito grazie a tutti loro - dicono dalla Lilt - Stefania Marchiori e le collaboratrici del Salone Stefania Equipe Teresa Paglino, Camilla Vario, Antonella Fragiello; Irene Cocciolo e la collaboratrice del suo Salone Giulys Style, Eliana Falcones. Importante anche il contributo di quanti hanno allestito e coadiuvato: all’accoglienza Marilena Cocciolo, per l’allestimento vetrina Mirko Romeo, per le foto Marco Maiolino".

“Fatti bella per la LILT”, organizzato grazie all’infaticabile referente de La Rinascita Deliana Misale ha rappresentato inoltre un’occasione per riflettere su quanto fondamentale sia prenderci cura di noi stesse…non solo dal coiffeur ma anche con una buona prevenzione attraverso i controlli periodici. Durante l’evento è stato distribuito materiale illustrativo, in un clima piacevolissimo, complici anche le prelibatezze offerte dal Ristorante Italia Cabò di Castelvittorio e portate appositamente da Samuele Allavena e Paolo Moro.

A dare una 'giusta piega' alla prevenzione dei tumori ieri hanno contribuito i prodotti per parrucchieri dello sponsor Biusuisse Italy. Malgrado gli impegni istituzionali, non hanno fatto mancare il loro sostegno e la presenza l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia Mabel Riolfo, l’Assessore ai Servizi Sociali Comune di Vallecrosia Marilena Piardi, l’Assessore ai Servizi Sociali Comune di Sanremo Costanza Pireri.

Nelle foto della galleria del sito le immagini relative alla giornata nonché il conferimento delle targhe Amico LILT da parte del Presidente Claudio Battaglia.