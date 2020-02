Sanremo: non solo Corso Fiorito, l’allerta Coronavirus cancella anche Villa Ormond in Fiore, il concerto della Sinfonica e il gala al Casinò

L’ordinanza regionale per fare fronte all’emergenza Coronavirus ha cancellato dal calendario manifestazioni di Sanremo il Corso Fiorito, uno degli eventi più seguiti e partecipati dell’anno. Serve prudenza ed è giusto così.

Ma la cancellazione dei carri porta con sé anche l’arrivederci all’anno prossimo anche per altri grandi eventi collaterali: la settimana di Villa Ormond in Fiore, i concerto dell’Orchestra Sinfonica dedicato al mondo dei fiori e il gala al Casinò. Salta, ovviamente, anche la costruzione del carro fiorito di Sanremo in piazza Colombo. Anche se lunedì la Regione dovesse non prolungare l’ordinanza, ormai sarebbe troppo tardi per recuperare. “Per noi sarebbe molto complicato recuperare nei prossimi mesi, abbiamo i matrimoni e i corsi - spiega ai nostri microfoni Livio Emanueli per fondazione Villa Ormond e Orchestra Sinfonica - ci eravamo impegnati costruendo una bella cosa, quindi vorremmo conservare il lavoro per l’anno prossimo. Allo stesso modo è saltato il concerto della Sinfonica. Ora aspettiamo la prossima settimana, ma fino a domenica saremo fermi”.

C’è qualche speranza in più, invece, per l’infiorata di via Matteotti e la mostra a Santa Tecla, due eventi organizzati da Sanremo On. “Dopo la scadenza dell’ordinanza regionale vedremo che cosa succederà, se di potrà recuperare qualcosa - dichiara a SanremoNews Roberto Berio, presidente di Sanremo On - la mostra e l’infiorata potrebbero non essere perse, ma dobbiamo aspettare i primi giorni della prossima settimana”.