Imperia: martedì prossimo, al via corso di Difesa Personale Femminile tenuto da tecnici dell’OK Club

La violenza sulle donne è purtroppo un fatto tristemente ricorrente, un fenomeno drammatico ancora molto radicato anche nel mondo occidentale.

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, FIJLKAM, ha elaborato da tempo un metodo sintetico di difesa personale denominato M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) che può essere insegnato ed impiegato a tutti i livelli, dalla persona totalmente a digiuno di arti marziali e a situazioni di combattimento, fino agli appartenenti alle forze dell’ordine.

Il corso, della durata di 10 lezioni, sarà tenuto da tecnici dell’OK Club abilitati all’insegnamento del Metodo Globale Autodifesa FIJLKAM.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con ZONTA, FIDAPA e Centro Antiviolenza ISV.

Calendario delle lezioni:

Martedì 3 marzo, lezione teorica dalle ore 20:00 alle ore 21:30 presso l’Hotel Corallo in Corso Giuseppe Garibaldi, 29 ad Imperia.

Tutti i mercoledì dall’11 marzo al 6 maggio lezioni pratiche presso l’A.S.D. OK Club in via XXV Aprile 72 ad Imperia dalle ore 19:30 alle ore 21:00.

Il corso, a numero chiuso, prevede un massimo di 35 partecipanti, le iscrizioni possono avvenire presso la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica OK Club in via XXV Aprile 72, dal lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle ore 19:30, per informazioni contattare: Daniele 338 4906187, Franco 335 6770806.