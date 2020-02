Ventimiglia: giovane migrante cade da un muro e si rompe una gamba, soccorso da Vigili del Fuoco e 118

Vigili del Fuoco e personale medico del 118 hanno soccorso, ieri sera verso le 21.30 a Ventimiglia, un migrante che, nella zona del Parco Roya aveva scavalcato un muraglione, cadendo da un’altezza di due metri e mezzo.

Il giovane, per ragioni ancora in via d’accertamento, era salito sul muro, cadendo poco dopo e riportando la sospetta frattura di una gamba. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del giovane che, successivamente, è stato portato in ospedale per le cure del caso.