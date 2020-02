Scontro tra uno scooter ed un camioncino, questo pomeriggio poco dopo le 14.30 in strada Senatore Ernesto Marsaglia a Sanremo, al bivio per San Giovanni.

I due mezzi procedevano in direzione opposta e, al momento, la dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale. Sul posto è intervenuto il personale medico ed un’ambulanza che ha portato il conducente dello scooter in ospedale, in codice giallo di media gravità.

(Foto di Tonino Bonomo)