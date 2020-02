Sanremo: arrestato un ricercato nella Pigna, deve scontare 6 mesi di carcere per rapina

Nei giorni scorsi i Carabinieri della della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno arrestato un 45enne marocchino, regolare sul territorio nazionale, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Imperia che lo aveva condannato in via definitiva a 6 mesi di reclusione per rapina impropria.

I fatti risalgono all’agosto 2016, quando l’uomo venne sorpreso da una pattuglia della Sezione Radiomobile mentre tentava di rubare gli oggetti all’interno di un’auto parcheggiata sul lungomare Italo Calvino, venendo arrestato in flagranza dopo una breve colluttazione. Processato con rito direttissimo, l’arrestato nel novembre 2019 è stato condannato alla pena di 6 mesi ma, a partire da quella data, si era reso irreperibile facendo perdere le proprie tracce.

Due giorni fa la svolta nelle ricerche: gli investigatori della Sezione Operativa che da diversi giorni monitoravano la Pigna hanno riconosciuto il catturando mentre faceva ingresso in una fatiscente abitazione, arrestandolo. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Sanremo.