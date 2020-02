Imperia: 38enne picchiava, denigrava e minacciava la compagna, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Imperia hanno arrestato (in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere), il 38enne Massimo Romeo, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Dalle indagini dei militari, infatti, è emerso che l’uomo avesse improntato la convivenza familiare a criteri di denigrazione, sopruso, vessazione e sopraffazioni, compiendo violenze fisiche e psicologiche, minacciando anche i parenti più prossimi della vittima la quale, di fatto, era stata costretta ad interrompere il proprio quadro relazionale, senza poter più intrattenere nessun rapporto con alcuno (nemmeno con i genitori) vivendo in uno stato di totale soggezione ed isolamento.

Il 38enne aveva creato un clima di paura ed ansia allo scopo di poter imporre il proprio volere, non esitando a picchiare chiunque mettesse in discussione la sua autorità di ‘padrone’. In diverse circostanze la vittima ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari ma, nonostante le lesioni riportate, ormai rassegnata e per timore di eventuali ritorsioni, ha sempre rinunciato a formalizzare una denuncia nei confronti del compagno.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri, poi esaminati dai Magistrati, ha indotto il Gip a emettere una misura cautelare di custodia in carcere, eseguita nel pomeriggio di ieri. L’arrestato si trova nella casa circondariale di Imperia.

Come suggerito nei diversi incontri che l’Arma dei Carabinieri sta svolgendo nelle scuole della provincia, in collaborazione con il Centro Antiviolenza I.S.V., la vicenda di oggi è ulteriore dimostrazione che l’uscita dal ciclo della violenza è possibile: sono disponibili specifiche professionalità, con persone in grado di contribuire all’uscita da questo dramma. “Occorre rivolgersi con fiducia alle Istituzioni – sottolineano i Carabinieri - perché #possiamoaiutarvi”.