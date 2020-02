Bordighera: arrestati dai Carabinieri due stranieri ubriachi, uno dei due condannato ad un anno

Un 32enne moldavo ed un 43enne romeno che, in due distinti episodi verificatisi in meno di 48 ore ed in evidente stato di ebbrezza hanno aggredito i Carabinieri, sono stati arrestati dagli stessi.

L’operazione rientra nei servizi ad ‘Alto Impatto’ della Compagnia di Bordighera, finalizzati all’amplificazione del dispositivo di controllo del territorio ed al contrasto dell’abuso di alcolici ovvero di sostanze stupefacenti anche tra le fasce di utenti più giovani.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria imperiese che ha disposto, nel primo caso, l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, mentre nel secondo (a seguito di definizione del giudizio chiesta personalmente dall’imputato) la condanna ad un anno di reclusione con sospensione dell’esecuzione della pena.