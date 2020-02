La società AIGA comunica la ripresa regolare del servizio di fornitura di acqua in zona Latte a Ventimiglia.

“Per il momento – si spiega nel comunicato - la viabilità è ancora interrotta per esecuzione dei lavori. Si consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti per evitare eventuali problemi di ruggine sulla tubazione, scusandosi per il disagio ringraziamo per la collaborazione”.