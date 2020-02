Giovedì 12 marzo, alle 18 presso la sede della CRI di Ventimiglia si presenterà il Corso per diventare volontario della Croce Rossa Intemelia, mentre sabato 14, alle ore 15, avrà inizio il vero e proprio corso sempre presso la sede della CRI in Via Dante Alighieri 16.

Più info su www.gala.cri.lt