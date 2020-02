Sanremo: i piccoli del Nido 'La Cicogna' al Teatro dell'Opera del Casinò per il 'Carnevale in musica’ (foto)

L'equipe educativa del Nido Interaziendale La Cicogna, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, ha coinvolto alcuni bambini all'evento organizzato nella nostra ridente cittadina. Nella mattina di mercoledì scorso sono stati accompagnati presso il Teatro Opera del Casinò per partecipare al concerto della Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Carnevale in musica’, diretto dal M° Mario Lotta.

“In occasione dei festeggiamenti di Carnevale e visto il tema musicale - si spiega nel comunicato -, i bambini del Nido si sono recati al Teatro passeggiando per le vie della città e indossando coloratissimi vestiti e maschere; hanno assistito al concerto con grande entusiasmo, coinvolti grazie anche al simpatico attore Sergio Scorzillo, che tra una melodia e l'altra si è esibito riproponendo le popolari maschere italiane: Arlecchino e Colombina, Pantalone, Balanzone, Meneghino e Giacometto.

A chiudere il sipario su questa entusiasmante mattinata sono stati i bambini, che al termine del concerto sono stati invitati sul palco e una volta ricevuti i ringraziamenti da parte dell'orchestra per l'attiva partecipazione, hanno ricevuto in dono un bel sacchetto colmo di caramelle, stelle filanti e coriandoli per festeggiare il Carnevale 2020”.