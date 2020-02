Imperia: conferito venerdì scorso alla 'Cantieri di Imperia' il premio 'Industria Felix, L’Italia che compete’

Si è svolta venerdì scorso a Torino la cerimonia di conferimento del premio 'Industria Felix, L’Italia che compete’ per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nell’occasione sono state premiate, con diverse motivazioni, le migliori 62 imprese delle tre Regioni.

‘Cantieri di Imperia’ è l'unica impresa della Provincia di Imperia ad essere stata inserita nell’Albo d’Oro con un importante riconoscimento. Dal 2016 sotto la guida del Ceo Alessio Marziano l’azienda ha migliorato le proprie performance, razionalizzando tutti i comparti produttivi dell’azienda mantenendo l’efficienza coniugata ad elevati standard qualitativi.

L’analisi degli indici del bilancio, condotta da Cerved e valutate da un qualificato Comitato Scientifico composto, tra gli altri, da Luiss ed il Sole24ore, ha evidenziato il conseguimento dell’affidabilità finanziaria; importante dato che indica la piena salute dell’azienda riconoscendo Cantieri di Imperia come ‘Miglior Piccola Impresa della Provincia di Imperia per performance gestionale e affidabilità finanziaria’.

“Dal luglio 2016 abbiamo lavorato per costruire fondamenta solide, indispensabili per competere e programmare lo sviluppo della società” ha dichiarato il Presidente del CdA Dottor Alessio Marziano, che prosegue: “Questa solidità ci ha consentito di portare avanti un primo importante progetto di espansione che si concretizzerà a breve con l’apertura di un nuovo cantiere in un posizionamento strategico”.

Alessio Marziano vede nell’economia legata al mare una buona opportunità di crescita imprenditoriale e di sviluppo per il territorio e sottolinea: “Auspico che gli investimenti che la nostra città sta ponendo in essere creino sempre maggior appeal del territorio, facendo di Imperia una località ambita, alla pari di quelle della Costa Azzurra, sia dagli armatori sia dai comandanti delle imbarcazioni. Una città attrattiva sarebbe certamente di richiamo per i professionisti del mare, che, da ora in avanti, la potrebbero preferire come propria residenza. Un circolo virtuoso, dunque, che porterebbe vantaggi a tutti gli operatori del territorio”.