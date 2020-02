Imperia: alla Scuola Edile Imperiese dopo 30 anni va in pensione il Geometra Giuseppe Fittipaldi

Dopo 37 anni di proficuo servizio presso la Scuola Edile di Imperia, il Geometra Giuseppe Fittipaldi ha lasciato l’Ente per pensionamento. Era il 17 ottobre 1983, quando, con la mansione di istruttore pratico, è stato assunto al Centro di Formazione imperiese. Negli anni successivi, con l’evoluzione del settore della Formazione Professionale, ha però ricoperto anche i ruoli di Coordinatore e Tutor.

Sorrisi e qualche lacrima alla cerimonia di saluto, nella sede di via Privata Gazzano, voluta dal Direttore, Francesco Castellaro e dai dipendenti, che hanno desiderato salutare lo stimato collega, certi di avvertirne l’enorme mancanza.

“Spesso, in queste occasioni, si fa ricorso a frasi di circostanza ma stavolta non è così – dichiara Castellaro - vorrei evidenziare non solo le doti professionali, ma soprattutto quelle umane del Geometra Fittipaldi, egli è stato un valido educatore e un punto di riferimento anche per i numerosi allievi che negli anni hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante. Sempre pronto e disponibile, non solo verso i colleghi ma anche verso le varie necessità dell’Ente, si è sempre spinto oltre le sue mansioni, senza mai dire: “questo non è di mia competenza”. Concludo augurandogli serenità e salute”.

Un ringraziamento per l’operato svolto in oltre 30 anni, è stato rivolto al Geometra Fittipaldi, anche dal Presidente, dal Vice Presidente e Coordinatore del S.E.I – C.P.T. di Imperia.