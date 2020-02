Confcommerio: incontro in Regione, Enrico Lupi “L’impegno di Toti, un tavolo di crisi sull’emergenza”

Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Imperia ha fattp il punto sull’incontro di ieri in Regione, per supportare le imprese con particolare evidenza al turismo come richiesto dalla stessa associazione.

Al confronto tra governo regionale, imprese e lavoratori, erano presenti il Presidente Giovanni Toti e gli assessori allo sviluppo economico Benveduti, al turismo, lavoro e trasporti Berrino, alla salute Viale e allo sport Cavo.

"Mentre il governatore Toti ha ascoltato le istanze dei vari soggetti presenti all’incontro sottolineando l’impegno della Regione a mettere in atto ogni sforzo per affrontare l’emergenza l’assessore Benveduti – sottolinea Enrico Lupi – ha convenuto di convocare il tavolo economico di crisi entro i primissimi giorni della prossima settimana. E’ un passaggio importante: le nostre imprese ricettive e della ristorazione stanno ricevendo disdette di prenotazione fino al mese di luglio luglio. Non solo l’annullamento di manifestazioni ed eventi porterà a un calo degli incassi per tutto il comparto turistico e commerciale. Una situazione destinata acreare difficoltà gestionali e nell’immediato una ricaduta sui rapporti di lavoro con conseguenze sui livelli occupazionali".

"Un impegno immediato – prosegue il presidente di Confcommercio Imperia - è stato preso dall’assessore al turismo Gianni Berrino che ha chiesto di ricevere nel tempo più breve possibile tutti le richieste delle categorie per un confronto sulle varie tematiche dell’emergenza già entro questa settimnana. Il grosso nodo da sciogliere riguarda le restrizioni nazionali e regionali. La questione tempo è fondamentale per non aggravere ulteriormente le difficoltà economiche delle nostre imprese".

"Saranno importanti -conclude Lupi – anche gli interventi sulle liquidazioni alle imprese tramite Filse ed anche il sostegno ed il coinvolgimento delle Camere di Commercio".