Ventimiglia: lettrice scrive per ringraziare la Rsa di San Secondo "Giusto complimentarsi quando le cose vanno bene"

Una nostra lettrice, Raffaella Ameri, ci ha scritto per ringraziare la Rsa di San Secondo, a Ventimiglia:

“Mia mamma, Tina Grasso, è stata dimessa oggi dalla struttura dopo un lungo ricovero. Vorrei ringraziare e complimentarmi per la professionalità, cortesia, igiene e assistenza tutto lo staff, in particolare il medico Dott. Nocella, il fisioterapista Giovanni, gli infermieri e gli Oss. Siamo sempre pronti a criticare e lamentarci quando le cose non vanno bene però è giusto complimentarsi quando le cose vanno bene”.