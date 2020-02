Sanremo: spettacolo teatrale saltato al Casinò, lettrice non riesce ad ottenere il rimborso dei biglietti

Una nostra lettrice, Barbara P., ci ha scritto per sapere come ottenere il rimborso per lo spettacolo che doveva andare in scena venerdì al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo:

“Ho saputo occasionalmente che lo spettacolo era stato sostituito con un altro per motivi che non conosco. Questo prima della chiusura dei luoghi pubblici per l’ordinanza regionale. La settimana scorsa mi sono recata in biglietteria per farmi rimborsare i tagliandi per un totale di 90 euro, in quanto il nuovo spettacolo non mi interessava. Ma ho scoperto che è un’operazione molto complicata. Sono ancora in attesa che venga dato il benestare per il rimborso mentre quando ci sono variazioni in cartellone dovrebbe essere automatico dietro richiesta. Io resto in attesa che mi informino di quando potrò riscuotere il credito e chiedo ad altri se hanno avuto lo stesso problema”.