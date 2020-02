Sanremo: i ringraziamenti della famiglia Esposito al personale dell'Hospice “Una gentilezza e una delicatezza che sono un dono”

La famiglia Esposito ci scrive per porgere un ringraziamento pubblico al personale dell'Hospice di Sanremo.

“Scrivo per porgere un ringraziamento speciale a tutto il personale medico infermieristico e di servizio del reparto Hospice di Sanremo. Si sono presi cura sia del nostro caro nonno che di noi familiari con una delicatezza, una gentilezza e una cura che in momenti come questi in una famiglia sono un dono davvero speciale. Abbiamo bisogno di persone così nelle nostre strutture sanitarie motivo per cui credo fosse doveroso rendere pubblico il nostro pensiero. Continuate così”.