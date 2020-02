Sanremo: Elsa piccolo battufolo di pelo cerca una nuova famiglia

Elsa quattro mesi di morbidezza e pura dolcezza cerca casa. È bellissima dolce, coccolona una cucciolotta meravigliosa.

Scampata all' abbandono perché stata salvata ora dobbiamo trovare una casa una famiglia e tanto tanto amore per lei.

Si trova a Sanremo

Per informazioni per poterla adottare telefonare a Barbara 347 9300575 o Valeria 339 708 0091