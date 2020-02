Calcio: tra gli interessati a rilevare la Sanremese anche Claudio Marchisio e un importante investitore vicino ad una squadra di C

Claudio Marchisio. E' questo il nome che nelle ultime ore si accosta sempre di più alla trattativa legata alla cessione della società della Sanremese Calcio.

L'ex centrocampista della Juventus infatti potrebbe associarsi alla famiglia Sturaro nell'acquisto della società matuziana, o perlomeno delle sue quote. Marchisio infatti non è del tutto estraneo alle gradinate biancoazzurre, dalle quali, per questioni extra calcistiche, aveva avuto modo di assistere ad una partita allo stadio Comunale.

All'interno della trattativa però, secondo voci che circolano nell'ambiente, ci potrebbe essere un altro imprenditore interessato ad acquistare il club matuziano. Sempre secondo rumors si tratta di un personaggio di spicco legato a un club attualmente militante nelle prime posizioni del campionato di Serie C. La proposta in questo caso pare però essere ancora al vaglio.