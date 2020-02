Sanremo: anche il Diritto Umanitario annulla alcuni corsi per il Coronavirus, a marzo tre sono ancora in forse

La scure del Coronavirus si abbatte sugli alberghi e le strutture ricettive di Sanremo, non solo per le prime disdette dovute all’allarme scattato domenica scorsa, ma anche per l’annullamento di alcuni corsi e riunioni previsti all’Istituto di Diritto Umanitario.

Al momento risultano cancellati due corsi che sarebbero dovuti iniziare ieri e terminare rispettivamente il 4 e 6 marzo. E’ stata cancellata la riunione della Nato, che era fissata dal 3 al 5 marzo.

Un corso, che si doveva svolgere da ieri al 3 marzo è stato spostato a Nizza, per iniziativa di uno dei partner (l’alto commissariato delle Nazioni Unite per le risorse). Altri 3 corsi sono previsti a marzo e sono ancora in forse, ma l’Istituto dovrà attendere le evoluzioni della crisi.

In totale mancheranno circa 300 ospiti dalle strutture alberghiere che avrebbero potuto ospitare gli alberghi della città.