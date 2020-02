Paradossi da Coronavirus: a Sanremo si entra in banca due alla volta, ma si aspetta tutti insieme in pochi metri quadrati

L'emergenza Coronavirus sta portando alla luce una serie di stranezze, partendo dalla caccia alla spesa per arrivare alla gestione delle file. Tra queste c'è la strana situazione che si sono trovati a vivere alcuni clienti di una banca sanremese questa mattina.

La direzione ha scelto di far entrare i clienti due alla volta, soluzione anche condivisibile in un periodo nel quale il contatto umano non è certo consigliato. Ma, per tutta risposta, i clienti in attesa hanno aspettato il loro turno in una piccola stanza tra l'ingresso e gli sportelli, tutti insieme pressati in pochissimi metri quadrati. Vanificando, così, ogni buona intenzione del turno "a coppia" adottato dalla banca.