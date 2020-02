Il Coronavirus blocca anche le visite dei parenti nelle residenze per anziani: stop a Casa Serena, Don Orione e Borea

Il Coronavirus blocca anche le visite dei parenti nelle case di riposo. La conferma arriva dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, coordinato da Costanza Pireri, che ha ottemperato alla normativa emanata da Alisa su disposizioni della Regione.

In pratica la decisione è stata presa per prevenire dal contagio gli ospiti dei servizi socio sanitari e sociali che, pur rimanendo in funzione regolarmente, devono sottostare ad alcune nuove norme. Per salvaguardare la salute degli ospiti, tutti anziani e quindi purtroppo predisposti al contagio, nelle strutture è consentito l’accesso di una sola persona per l’assistenza diretta come la somministrazione dei pasti ma sono sospese le visite di conforto.

Sono limitate anche le uscite all’esterno. Al momento tutti i servizi sanitari e sociali restano in funzione compresi quelli residenziali e ambulatoriali.