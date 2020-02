Emergenza Coronavirus e ricadute per i lavoratori della CAMST, sindacati chiedono incontro urgente a Regione e Comuni di Taggia e Sanremo

"Comprendiamo l'ordinanza della Regione Liguria di chiudere le scuole di ogni grado, ma siamo preoccupati per le ricadute economiche che queste giornate di chiusura avranno sulla retribuzione del personale delle mense scolastiche".



Così CGIL Filcams, CISL Fisascat e UILTuCS, hanno chiesto un incontro a Regione Liguria ed ai comuni di Taggia e Sanremo per analizzare la situazione del comparto mense scolastiche, in relazione alla chiusura delle scuole, nell'ambito dei provvedimenti per l'emergenza Coronavirus.



"Chiediamo che Comuni e Regione si facciano carico della situazione di questi lavoratori che hanno pochissime ferie e permessi, dovendo fruirne obbligatoriamente nei periodi di chiusura natalizia e pasquale, nonché durante le numerose allerte meteo che hanno interessato la nostra Regione, e che quindi rischiano con questa pur comprensibile chiusura delle scuole di vedere seriamente minacciato il loro reddito. - spiegano i sindacati - Chiediamo che per questi lavoratori in appalto siano attivate le stesse tutele economiche previste per il personale dipendente pubblico".



"Pur sapendo che la Regione Liguria si sta attivando, chiediamo a gran voce che siano adottati quanto prima ammortizzatori sociali ad hoc per aiutare questi lavoratori, per la maggior parte part-time, con retribuzioni bassissime e capacità di risparmio ridottissime, per far fronte ad un'emergenza che speriamo rimanga circoscritta a questa ultima settimana di febbraio. - proseguono - La stessa azienda Camst ci ha già contattato preoccupata per il peso che quest'emergenza produrrà finanziariamente vista la chiusura forzata".



"Attendono con noi notizie in merito alla possibilità di attivare misure di salvaguardia salariale per i loro dipendenti nonché misure atte a garantire la continuità lavorativa delle aziende stesse. Rimanendo in attesa di convocazione tempestiva, porgiamo i migliori saluti" - concludono dai sindacati.