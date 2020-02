Buone notizie dal Principato di Monaco: negativi i due pazienti sottoposti al tampone per il Coronavirus

Sospiro di sollievo nel Principato di Monaco, ma anche in tutta la Costa Azzurra e nella nostra provincia. Sono negativi i due tamponi eseguiti ad altrettanti pazienti all’ospedale ‘Principessa Grace’ di Montecarlo, tra cui anche un italiano.

La conferma arriva direttamente dal Principato che ha ricevuto negli ultimi minuti i risultati delle analisi, eseguite all’ospedale di Marsiglia.

Intanto il Presidente del Consiglio Nazionale del Principato, Stéphane Valeri, ha confermato che "La situazione legata all'evoluzione del coronavirus, specialmente in Italia, suscita grande preoccupazione tra i monegaschi e i residenti. Dovranno essere prese tutte le misure preventive per aiutare a fermare la diffusione del virus. E’ essenziale che l'azione del Principato sia condotta in perfetto coordinamento con le autorità francesi con un lavoro di comunicazione sul territorio. Non dobbiamo permettere lo sviluppo di una psicosi, i cui effetti sono sempre molto dannosi".