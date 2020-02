A La Spezia il secondo caso di Coronavirus in Liguria: è un 54enne passato da Codogno

Dopo quello di Alassio secondo caso di Coronavirus in Liguria. Questa volta il contagio arriva da La Spezia, nell’estremo Levante della nostra regione. E' un uomo di 54 anni ricoverato presso malattie infettive nell'ospedale le sue condizioni non sono gravi anche se presenta i sintomi.

"Il tampone è ancora in corso ma abbiamo ragionevole certezza che sarà positivo. Poi ci sarà secondo tampone. E' un signore che è passato con la sua attività da Codogno. E' passato da lì negli ultimi 10 giorni. Stiamo ricostruendo catena epidemiologica come fatto ad Alassio" - ha detto il presidente Toti.



I numeri sono quelli di stamani, 25 persone sono in sorveglianza attiva su ASL 1, per un totale di 325 individui su scala regionale.

"Abbiamo lavorato per mettere a punto i dettagli operativi. C'è un paziente ricoverato al San Martino ed uno a malattie infettive a La Spezia. Sono stati fatti 5 tamponi, già tutti negativi" - ha aggiunto il governatore - Ci sono ancora tre tamponi in corso provenienti tutti dalla zona di Alassio, della quarantena. La protezione civile sta prendendo in carico le situazioni".



"La situazione è seria e la stiamo affrontando con serietà ma non bisogna drammatizzare. Ci aspettiamo anche ulteriori casi. Domani alle 10 ci riuniremo con il Governo per analizzare la situazione di Alassio. Non cambierà l'impostazione usata fino ad ora. Fino a domenica i divieti sociali rimarranno. Ulteriori misure ristrettive potrebbero interessare Alassio oltre a quelle già applicate. Se dovessimo inasprire il cordone di sicurezza su Alassio lo faremo dopo aver parlato con Governo" - ha concluso Toti.