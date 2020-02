Al Lions Club Sanremo Host il Prof. Mandelli parla della Conferenza della Pace del 1920 (foto)

Giovedì 20 febbraio, presso l'Hotel Bel Soggiorno di Sanremo, si è svolta la serata conviviale del Lions Club Sanremo Host, organizzata dal Cav.Uff. Roberto Pecchinino, Presidente del Club per l'anno sociale 2019/2020.

Relatore della serata, il Prof. Riccardo Mandelli autore del Libro “Dieci Giorni in Aprile: la Conferenza di Sanremo del 1920 e la spartizione del Medio Oriente”, prossimamente in tutte le librerie della Provincia.

Il tema della serata al Lions Club Sanremo Host, condotta magistralmente dal Prof. Mandelli, è stata una breve relazione sulla storia del Castello Devachan e i fatti che avevano portato Sanremo ad essere la sede delle forze Interalleate, con una Conferenza Internazionale, alla presenza dei grandi della terra “ 100 anni fa, Sanremo al centro del Mondo: la Conferenza della pace del 1920”,

Una serata, che si può ritenere come la prima conferenza a Sanremo, che inaugura il ricordo del centenario della “Conferenza della Pace” organizzata a Sanremo al Castello Devachan nel 1920.

Circa 40 persone tra soci del Lions Club Sanremo Host e ospiti, sono stati coinvolti nella bella e approfondita relazione del prof. Mandelli, supportato da belle immagini fotografiche dell'epoca.

Presenti come ospiti d'onore alla serata, l'assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Maestro Faris La Cola (in arte Freddy Colt) storico ed editore “Lo Studiolo” del libro del Prof. Mandelli, la dott.ssa Ina Mandelli Hinnenthal (psichiatra, psicoterapeuta presso ASL 1 Imperiese).

La serata è stata condotta dal 2°Cerimoniere del club Domenico Frattarola; dopo il colpo di campana che simbolicamente indica l'apertura della serata, sono stati suonati gli inni ufficiali e a seguire la lettura della Mission del Lions International. Il Presidente Roberto Pecchinino, ha evidenziato nel suo saluto a tutti gli ospiti, l'importanza della serata che permetteva ai soci presenti di conoscere dalle parole dell'autore, la storia e gli eventi che 100 anni fa, portarono Sanremo al centro del panorama Mondiale, con la Conferenza della Pace, dove primi ministri, ambasciatori e altri dignitari provenienti da Europa e America si riunirono nella nostra città.

La Domenica del 25 aprile del 1920, dopo una frenetica deliberazione, il Consiglio Supremo delle potenze Alleate(Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti in qualità di osservatore) adottarono la famosa Risoluzione di Sanremo.

Perché fu scelta Saremo, non si conoscono ancora oggi i motivi - ha precisato il relatore Mandelli - pare comunque che fosse stato David Lloyd George amico di Orazio Raimondo, che conosceva molto bene il primo ministro Italiano Saverio Nitti, a proporre alle forze Interalleate che Sanremo, era la città ideale per la Conferenza di Pace. Un grande momento di storia, per molti sconosciuta, che con una sapiente arte oratoria, ed una profonda conoscenza dell'argomento trattato, il relatore coinvolgeva tutti i presenti; dai segreti esoterici del Castello Devachan, la sua storia, i suoi proprietari, i legami con Pietro Agosti e Orazio Raimondo al primo ministro Francesco Saverio Nitti; alle intemperanze di Gabriele D'Annunzio, che minaccio di bombardare il Castello Devachan sede della Conferenza Internazionale. Una relazione che portava a conoscenza ad un attento pubblico formato da Lions, fatti tanto importanti per il mondo, ma purtroppo anche sconosciutissimi ai sanremesi. Molti altri particolari, e fatti accaduti durante la Conferenza di Pace che si è svolta a Sanremo, sono tutti descritti nel libro con freschezza narrativa, che non stanca, ma anzi coinvolge il lettore sin dalle prime pagine.

L'assessore Silvana Ormea, con soddisfazione ha ringraziato il Presidente, per il gradito invito a partecipare alla serata Lions. Ha inoltre illustrato come il Comune si preparerà a celebrare l'avvenimento, che coinvolgerà Sanremo nel mese di aprile, con eventi che ricorderanno la Conferenza di Pace del 1920, e con una mostra che sarà allestita nel forte di Santa Tecla. Per l'occasione insieme al un gruppo di eccellenze sanremesi, collaborerà all'allestimento della mostra, anche il Presidente Roberto Pecchinino, che ha informato i soci che il Lions Club, donerà al Comune, alcune preziose stampe dell'epoca, da lui acquistate in una libreria storica siciliana: la Domenica del Corriere, Illustrazione Italiana, la Lettura(Corriere della Sera), tutte edizioni originale di aprile/maggio del 1920.

Faris La Cola, della casa editrice “Lo Studiolo” con soddisfazione ha presentato la prima copia del libro “Dieci Giorni in Aprile” di Riccardo Mandelli. Un importante saggio storico, che va a completare quello fotografico realizzato nel 2015, dalla casa Editrice De Ferrari di Genova, per il centenario della guerra del 1915/1918. Il Presidente ha dato la parola all'editore che ha dichiarato: “Grazie alla ricerca approfondita del Prof. Mandelli, in soli pochi mesi, siamo riusciti a realizzare un edizione gradevole e maneggevole, comoda da leggere in poltrona. Quello che è importante, che sarà un documento a complemento della mostra, che rim arrà a testimonianza dell'evento, e che avere in casa o nella propria biblioteca un libro cartaceo, sia qualcosa destinato a rimanere. La prefazione al libro è del Prof. Fabio Grassi, dell' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma istory, Cultures and Religions.

Al Prof. Riccardo Mandelli e all'Assessore Silvana Ormea, è stato consegnato il guidoncino del Club e alcuni libri (Porte e Portali di Sanremo – Sanremo Invisibile e le Banche di Sanremo) di Giacomo Mannisi, Anna Blangetti e Alberto Politi, pubblicati con il contributo del Lions Club Sanremo Host.

La bella serata sulla storia e conoscenza di quando Sanremo nel 1920 era al centro del Mondo, per Conferenza Internazionale organizzata al Castello Devachan, si è conclusa con il rituale colpo di Campana.

Ufficio Stampa L.C.Sanremo Host