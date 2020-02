Prosegue il lavoro di ricostruzione per Forza Italia: Baggioli "Si sta formando una squadra con grande esperienza"

“L’attività politica di Forza Italia persegue la direzione che, con molti amici, ci eravamo prefissati. A Ventimiglia, con i neo Commissari Agosta e Amarella e con il prezioso supporto di Filippo Bistolfi, di concerto con gli esponenti forzisti in comune (De Villa e D’Andrea), sta riprendendo forza un gruppo coeso, dinamico e capace di attrarre interesse da parte dei tanti moderati che nel corso degli ultimi anni, per diversi motivi, si erano allontanati dal nostro partito”.

Interviene in questo modo Simone Baggioli, Commissario Provinciale di Forza Italia, che prosegue: “A Sanremo è stato individuato come commissario cittadino il Dott. Secondo ‘Dino’ Sandiano, presidente nazionale Assotrasporti e presidente provinciale dell’associazione nazionale ‘Consulenti del Lavoro’. Una persona con grande esperienza professionale con la quale, dopo le note debacle degli ultimi anni (si è passati, a livello cittadino, dal 18,7% del 2014 al 5% del 2019) stiamo lavorando per riformare una squadra in grado di riportare alla doppia cifra le percentuali di un partito che nel nostro territorio ha sempre avuto risultati degni di nota. Un concetto di rinascita diverso e, forse, un po’ ambizioso ma la ricetta fino ad ora seguita e basata sul confronto e l’inclusione sta portando a risultati fino a qualche tempo fa impensabili”.

“E la squadra sta prendendo forma – termina Baggioli - dalla nuova addetta stampa Lucia Carluccio, insegnante di lettere e storia alle scuole superiori, al neo responsabile per le adesioni, Carmine Dattilo, e ancora Alessandra Beltrame e Flavio Baudino. Questi sono solo alcuni dei nomi che faranno parte, insieme ai commissari cittadini ed ai gruppi consiliari nei vari Comuni della provincia, del Comitato che presto verrà presentato in occasione di una conferenza stampa che verrà indetta non appena cesserà l’emergenza ‘CoronaVirus’. Il lavoro prosegue”.