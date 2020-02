Lunardon: “Ardenti non perde occasione per fare lo sciacallo, nessuna approvazione per il Consiglio è stato rinviato!”

“Il comunicato del consigliere della Lega Ardenti non meriterebbe neppure una risposta, visto che è il classico intervento da sciacallo sull’emergenza Coronavirus”.

Interviene in questo modo Giovanni Lunardon, capogruppo del PD in Regione, in risposta a Paolo Ardenti (Lega) sull’ordine del giorno per fronteggiare il Coronavirus (QUI). “Per capire la pochezza e la miseria dell’attacco di Ardenti nei nostri confronti basterebbe ricordare che il Consiglio non ha approvato alcun ordine del giorno semplicemente perché la seduta è stata rinviata su richiesta del Presidente Toti, a seguito del primo caso ligure di Coronavirus”.