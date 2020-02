Settimana sport e salute alla ‘Cavour’: fair play e divertimento per i tornei delle prime medie (Foto)

Altra entusiasmante giornata vissuta dagli alunni della Scuola Media Cavour (plessi di Roverino e Ventimiglia Alta) nell’ambito della Settimana Sport e Salute organizzata dall’Istituto diretto da Antonella Costanza con il coordinamento della fiduciaria di plesso, Antonella Iannucci.

Il PalaRoya ha ospitato i Tornei Sportivi dedicati ai ragazzi delle prime medie. Le attività sono state organizzate dai docenti di Scienze Motorie e Sportive prof.ssa Stefania Naso e prof. Andrea Casellato. Per la cronaca le gare sono state vinte dagli alunni della 1a B ma quel che più conta è che tutta la giornata si è svolta in un clima di gioia e di divertimento, con grande fair play e rispetto delle regole del gioco. In un contesto altamente inclusivo, tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di partecipare ed esprimersi al meglio secondo le proprie potenzialità.

Attraverso queste attività ludico-motorie, dalla scuola e dai docenti vengono veicolati e condivisi con gli alunni importantissimi messaggi educativi e formativi tutti finalizzati alla crescita sana dei ragazzi, facendo leva sull’importanza dello Sport come strumento di educazione alla cittadinanza, al rispetto e all’inclusione.