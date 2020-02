Cervo: emergenza Coronavirus, rinviato a data da destinarsi l'incontro con Lia Piano

E' stato rinviato a data da destinarsi l’incontro con Lia Piano, previsto domenica 1 marzo all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo. L'appuntamento faceva parte della rassegna "Cervo in blu... d'inchiostro, la riviera dei libri IV edizione.



"La decisione è stata assunta in conformità all’Ordinanza n.1/2020 (“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”) di Regione Liguria" - spiegano gli organizzatori.