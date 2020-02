Coronavirus e danni al turismo: allo studio una Cassa Integrazione dedicata, stasera incontro con Toti. Di Baldassare “Serve un’informazione più chiara” (Video)

Dopo gli ormai abituali danni del maltempo, dopo il drammatico crollo del ponte Morandi, l’allarme Coronavirus è una nuova doccia fredda per il Ponente logure, terra che vive di turismo e, di conseguenza, affonda le proprie radici economiche nello svago e nella spensieratezza dei vacanzieri.

In queste ore, insieme all’emergenza sanitaria, va di pari passo l’emergenza economica che sta investendo gli imprenditori del settore turistico, paradossalmente pronti da settimane per i primi eventi primaverili e ora alle prese con uno stop tanto inaspettato quanto drammatico.

Abbiamo fatto il punto della situazione con Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo, tra un’analisi attuale e le prospettive il più possibile ottimistiche per la primavera e l’estate.

E intanto questa sera a Genova è in programma un incontro con il governatore Giovanni Toti per discutere dell’ipotesi di una Cassa Integrazione dedicata alle imprese che stanno subendo notevoli danni economici per via delle disdette e delle prenotazioni annullate a seguito dell’emergenza Coronavirus. Maggiori dettagli emergeranno a margine del vertice di questa sera.