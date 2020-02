Sanremo: Polizia Stradale a rischio, ipotesi nuova stazione per non perdere il presidio in città. Questa mattina incontro tra con i sindacati in Comune (Video)

La Polizia Stradale di Sanremo è seriamente a rischio. La Città dei Fiori potrebbe perdere il presidio di circa 10 uomini e delle pattuglie che tutti i giorni vigilano sulla circolazione in zona. Pare, infatti, che possa non essere rinnovato l’affitto dei locali di via Padre Semeria che ora ospitano gli uffici della Stradale e che, quindi, per una mera questione di costi, Sanremo debba dire addio alle pattuglie locali.

Questa mattina a Palazzo Bellevue i rappresentanti delle sigle sindacali Siap e Siulp hanno incontrato il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande proprio per esprimere tutta la preoccupazione per l’ipotesi smantellamento della Stradale sanremese. Dai rappresentanti dell’amministrazione matuziana è arrivato il pieno appoggio alle istanze presentate dai sindacati e, stando a quanto trapela a margine della riunione, pare che all’orizzonte ci sia anche l’ipotesi dell’utilizzo di alcuni locali della nuova stazione ferroviaria per dare una nuova ‘casa’ alla Stradale di Sanremo. Ma, per il momento, è ancora tutto nel mondo dell’ipotetico.

La perdita degli uffici della Stradale rappresenterebbe un notevole passo indietro in una città che da un lato presenta le tipiche problematiche criminali di una terra di confine, e dall’altra gode di un notevole afflusso turistico specie nei periodi di alta stagione e in concomitanza con i grandi eventi.

Intanto nelle prossime settimane i sindacati proseguiranno con i loro incontri e sono previste riunioni anche con l’amministrazione regionale e con il governatore Giovanni Toti.