Sanremo: calano i clienti nei ristoranti cinesi, 'La Muraglia' di via Roma chiude per un breve periodo

Il Coronavirus fa chiudere il primo ristorante cinese nella nostra provincia. Si tratta di una chiusura temporanea, ma la scarsa presenza di clienti nei locali sta portando a drastiche decisioni dei titolari. Si tratta de ‘La Muraglia’, storico ristorante di via Roma, che ieri ha annunciato di voler chiudere per un breve periodo, non potendo sostenere i costi di gestione.

Nei giorni scorsi abbiamo sentito i ristoranti cinesi e giapponesi nella zona compresa tra Bordighera e Ventimiglia, che avevano evidenziato situazioni diverse, tra cali vistosi negli incassi e situazioni invece del tutto simili al passato. Più restii, invece, i titolari dei locali cinesi e giapponesi di Sanremo, che avevano preferito non commentare la situazione attuale.

Ora arriva questa decisione, che ha lasciato con l’amaro in bocca i molti clienti de ‘La Muraglia’, uno dei primi ristoranti cinesi dell’intera provincia. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questo periodo difficile – hanno detto i titolari – ma torneremo presto”. Alla fine “Forza Italia e forza Cina”.