È negativo il test al Coronavirus per la donna di Ventimiglia portata ieri al San Martino di Genova

E’ risultato negativo il test del Coronavirus della donna di Ventimiglia, che nel primo pomeriggio di ieri è stata trasportata, osservando i protocolli del caso, al San Martino di Genova per eseguire il tampone di controllo del Coronavirus.

Nella giornata del primo caso conclamato in Liguria, registrato ad Alassio nel savonese, per la nostra provincia invece una buona notizia dopo quella doppia arrivata dal Principato di Monaco questa mattina.

Tre casi in cui c’erano alcuni sintomi che riconducevano al Coronavirus, quindi, che sono stati fortunatamente smentiti dal test eseguito prontamente. Per quanto riguarda Ventimiglia è stata la donna ad aver chiesto di eseguire il test, in quanto nei giorni scorsi ha fatto visita ad alcuni parenti nelle zone della Lombardia colpite maggiormente dal virus.