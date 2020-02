Speciale Coronavirus: questa sera alle 20.30 a '2 ciapetti con Federico' l'Asl parlerà dell'emergenza in atto

Il Coronavirus, il suo impatto sulla società e le corrette informazioni mediche: questo il tema al centro della trasmissione odierna di Federico Marchi, alle 20.30 in diretta su Sanremonews, Imperianews e le relative pagine Facebook.

Ad alternarsi ai microfoni di “2 ciapetti con Federico” saranno le autorità ASL locali, medici che potranno fornire informazioni corrette sul virus e rappresentanti di varie realtà, come quella turistica, alimentare e farmaceutica per presentare un quadro di come la “psicosi” in atto stia procedendo.

L'appuntamento è per questa sera in diretta su www.sanremonews.it e su www.imperianews.it e sulle rispettive pagine Facebook Sanremonews.it e Imperianews.

