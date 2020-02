Sanremo: nel futuro della differenziata un nuovo cassonetto ‘tech’ in piazza Borea D’Olmo, sarà a disposizione dei negozianti

Tra le novità in arrivo per la raccolta differenziata a Sanremo, una delle più interessanti è senza dubbio l’installazione di un nuovo cassonetto con tessera elettronica in pieno centro. L’assessore all’Igiene Urbana Lucia Artusi sta lavorando con Amaie Energia per portarne uno in piazza Borea D’Olmo, dopo il successo per quelli di piazza Eroi, corso Inglesi e zona Permare.

L’installazione del cassonetto con la tessera è previsto per quanto saranno ultimati i lavori per il restyling della piazza. Sarà un respiro di sollievo specie per i negozianti che potranno conferire i rifiuti comodamente e nel rispetto delle regole, sempre tracciati con la tessera. Il tutto si inserisce nel piano di Amaie Energia e del Comune per modernizzare la raccolta differenziata.