Sanremo: 450mila euro di lavori per migliorare la situazione delle fognature nella città dei fiori

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato l’intervento di somma urgenza, propedeutici al miglioramento della situazione dei collettori, anche in virtù dei danni provocati dagli eventi meteorologici di novembre e dicembre scorsi.

Nelle zone di Centro-Levante verranno spesi circa 100mila euro con lavori affidati alla impresa Marino di Sanremo per il ripristino della funzionalità dei collettori fognari negli alvei, dal torrente San Francesco al rio Fonti. Altri 100 mila euro, con lavori affidati alla ditta Silvano, verranno eseguiti per il ripristino tra il torrente San Romolo ed il rio Due Valloni, nella zona di Centro-Ponente.

Altri 100mila euro serviranno per gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti cittadini di sollevamento delle acque reflue, anche in questo caso affidati alla ditta Silvano. L’ultimo intervento, per circa 150mila euro, è stato affidato alla Riviera Servizi Ecologici di Taggia, per gli interventi di pulizia dei collettori fognari, asportazione, trasporto e smaltimento a discarica dei fanghi e sabbie dagli impianti ecologici comunali.