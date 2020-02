Sanremo: posti delle ambulanze occupati all'Ospedale, un annoso problema legato alla mancanza di senso civico

Disagi ieri all'Ospedale di Sanremo per alcune ambulanze delle pubbliche assistenze. Ancora una volta i posteggi riservati ai mezzi di soccorso erano stati occupati da auto di privati. Conseguenza? Un allungamento considerevole dei tempi d'attesa per un'ambulanza dell'emergenza.



Si tratta di un'annosa problematica legata soprattutto all'assenza di senso civico di chi posteggia in divieto di sosta ma anche alla carenza di posti auto intorno al nosocomio. Una criticità che si accentua in giornate di particolare affollamento, portando le persone a parcheggiare i mezzi anche dove non si dovrebbe, senza valutare le conseguenze ed i disagi causati alle pubbliche assistenze.