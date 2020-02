Ventimiglia: il Sindaco Scullino sulla donna portata al San Martino per il tampone "Monitoriamo la situazione"

“Stiamo seguendo il caso della donna trasportata a Genova da Ventimiglia. Asl, Prefettura e Protezione civile regionale seguono con noi e non esistono allo stato attuale motivi per allarmismi che vadano oltre la dovuta massima attenzione ad assumere tutte le precauzioni del caso. Esiste un protocollo da seguire che prevede di attendere gli esiti degli esami che sono in corso”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che ha commentato così il caso della donna portata a Genova a fare il tampone. “Il dover seguire il protocollo sanitario previsto – ha proseguito il primo cittadino - ha portato il trasporto della persona che pare provenisse da un sito sensibile ad essere sottoposta ad analisi molto accurate. Entro sera si sapranno i risultati e gli organi preposti avvieranno le fasi successive. Se non vi è conclamazione del risultato e se questo non è positivo non vi è nessun rischio”.

“Aspettiamo serenamente, evitiamo zone affollate – termina Scullino - laviamo bene le mani ed evitiamo se influenzati di circolare restando a casa. Vi terremo informati”.