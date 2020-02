Sanremo: il Casinò blocca le manifestazioni ma apre le sale, adottati sistemi di igienizzazione e oggi incontro con i sindacati

Il Casinò mantiene aperte le sale da gioco ma blocca le manifestazioni. Queste le decisioni del Cda della casa da gioco matuziana, riunitosi quest’oggi dopo la chiusura totale di ieri alle 24 e dopo l’ordinanza della Regione, in relazione all’allerta sul Coronavirus.

L’azzardo sanremese, aderendo alle indicazioni regionali ed ai chiarimenti forniti localmente dalla Prefettura e dal Comune per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso le manifestazioni previste al Teatro dell’Opera durante la settimana, ma ha già aperto le sale slot, alle 12.30, ed aprirà le altre come di consueto alle 14.30.

Per quanto riguarda le manifestazioni non si svolgerà il ‘Festival della Legalità e delle Idee’, che era in programma da oggi a mercoledì, mentre verranno spostate a data da stabilire: la rappresentazione teatrale inserita nel calendario per venerdì prossimo (la pieces ‘Persone naturali e strafottenti’ di Patroni Griffi con Marisa Laurito) e la manifestazione ‘Sanremo Junior’, che avrebbe dovuto svolgersi sabato e domenica prossimi.

Quanto al resto dell’attività della Casa da Gioco (Slot, Giochi Tradizionali, ristorazione) la stessa per ora prosegue regolarmente. Verranno però adottate misure igieniche, già in atto da stamattina, come l’uso di detergenti per lavarsi le mani, salviette monouso per la disinfezione a disposizione di dipendenti e clienti ed è prevista l’adozione di misure per la pulizia e l’igienizzazione delle sale.

Il Cda ha anche convocato i sindacati, che verranno incontrati oggi pomeriggio, insieme al Dottor Giacomo Balestra, medico della casa da gioco, per spiegare ai dipendenti le decisioni.