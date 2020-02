Sanremo: falsi sanitari citofonano a casa per fare tamponi anti coronavirus, la Municipale mette in guardia i cittadini “Nessuna attività porta a porta in corso” (Video)

Non c’è emergenza senza che qualche sciacallo non pensi bene di approfittare delle paure collettive. E così in questi giorni sono stati segnalati alcuni falsi sanitari che citofonano a casa dicendo di dover effettuare tamponi anti coronavirus.

Oggi la Polizia Municipale di Sanremo, per voce del comandante Claudio Frattarola, mette in guardia i cittadini.

