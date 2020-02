Sanremo: emergenza coronavirus, salta il Corso Fiorito. Biancheri: “Valuteremo come investire le risorse della manifestazione” (Video)

In piena emergenza coronavirus il Comune di Sanremo ha fatto il punto questo pomeriggio a seguito dell'ordinanza emessa ieri dalla Regione Liguria e dei provvedimenti adottati in zona. Tra i punti maggiormente delicati c'è, senza dubbio, l'organizzazione del Corso Fiorito che, come ha poi annunciato il sindaco Biancheri, non si farà.

“Quello che stiamo vivendo è un momento particolare, tutto è scattato da quando il nostro concittadino rientrato dal Vietnam si è messo in auto isolamento, lui è il miglior esempio di come dobbiamo trattare questa emergenza - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - poi abbiamo vissuto sabato il decreto del Gazzettino ufficiale e automaticamente ieri sera abbiamo ricevuto l'ordinanza in via precauzionale della Regione per adottare misure di cautela. Noi abbiamo voluto mantenere gli indirizzi della Regione, abbiamo aggiunto un punto legato agli anziani e ai centri di aggregazione. Chiedo a tutti di dare un segnale, tutto questo non deve scatenare una psicosi collettiva con supermercati e farmacie prese d'assalto”.

“Negli alberghi ci sono state molte disdette - ha aggiunto Biancheri - questa situazione comporta una certa insicurezza da parte di tutti, c'è una situazione particolare su scala nazionale, ma vorrei rimarcare che ad oggi non ci sono persone in Liguria che hanno contratto il coronavirus, tutto quello che stiamo facendo è in via precauzionale. Ognuno sta facendo il miglior lavoro possibile, ma non preoccupiamoci di riempire i frigoriferi, serve senso civico”.

“I cittadini mantengano la tranquillità e siamo pronti ad alzare l'asticella se le cose dovessero peggiorare - ha proseguito Biancheri - in questi giorni ci sono persone che si stanno spacciando per sanitari e vanno a fare tamponi in casa, sono cose assurde”.

In merito al Corso Fiorito Biancheri ha dichiarato: “Dobbiamo valutare l'aspetto, purtroppo, della psicosi che si sta creando. Di fronte a investimenti da 450 mila euro con scelte da parte nostra, penso che in questi momenti non si debba stare in una zona 'grigia', o si fa o non si fa. Nelle prossime settimane valuteremo come investire le risorse della manifestazione. Abbiamo preso oggi questa decisione perché sarebbe stato troppo oneroso e complesso decidere più a ridosso della manifestazione”.

“Il Corso Fiorito è seguito principalmente da un pubblico anziano e, se dovesse succedere qui da noi, avrebbe ricadute negative molto alte - ha poi aggiunto Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - pensiamo che sia la decisione migliore. Avevamo chiesto un po' di tempo in più, ma l'amministrazione ha scelto così per le motivazioni che ha detto il sindaco”.

Infine il sindaco Biancheri non ha risparmiato critiche in merito all'ordinanza diramata ieri dalla Regione: “Sarebbe stato meglio se fosse stata più condivisa, in modo da farla recepire meglio ai nostri concittadini. Ora mi aspetto delle linee guida nazionali con indicazioni uguali per tutti. Ognuno, comunque, fa il meglio in base alla propsia sensibilità”.

Per quanto riguarda la Milano-Sanremo al momento è ancora tutto in fase di valutazione con Rcs.