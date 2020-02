Tra i provvedimenti successivi all'ordinanza della Regione Liguria in risposta all'emergenza Coronavirus, anche il Teatro Ariston ha scelto la chiusura delle sale in attesa di nuove notizie.

In mattinata è comparso il cartello luminoso all'esterno del teatro per avvisare il pubblico. Possibile che la chiusura segua i tempi dell'ordinanza regionale, ma si potrebbero avere novità nei prossimi giorni.