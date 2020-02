Ospedaletti: il Sindaco Cimiotti conferma l'ordinanza regionale, rinvio al 7 marzo di 'E' tempo di carciofi'

“Applichiamo in toto l'Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, estendendo la logica della chiusura alle palestre comunali e alle scuole tennis e calcio".

Interviene in questo modo il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, confermando le decisioni prese a livello regionale. E' stato anche deciso di rinviare al 7 marzo (ore 10) l'evento di apertura di 'E' tempo di... carciofi', che prevedeva sabato prossimo una passeggiata guidata al santuario delle Porrine con successiva degustazione pubblica a base di carciofi nella Piazza del Santuario delle Porrine.

“In tempi brevi - prosegue Cimiotti - le strutture turistico-ricettive che operano sul nostro territorio saranno informate dai nostri offici per comunicarci le zone di provenienza dei loro clienti, segnalando quelli in arrivo dalle regioni maggiormente colpite dal virus. Per i dispositivi da mettere in atto per disinfestazioni sul nostro territorio - termina il Sindaco - attendiamo ulteriori informazioni a riguardo”.

Anche le attività ecclesiastiche previste, dalla celebrazione della Santa Messa ai settimanali appuntamenti di catechismo, sono sospesi come comunicato dai Vescovi della Liguria di concerto con il Governo e con l'Ordinanza emessa dal Presidente della Liguria. E quindi le chiese resteranno aperte ma nessuna celebrazione eucaristica si terrà almeno sino alla mezzanotte di domenica.

Nei locali e nelle opere parrocchiali non si prevedono incontri, iniziative e riunioni compresa l'attività catechistica; sospesa la 'Benedizione delle Famiglie' mentre funerali e matrimoni potranno essere celebrati soltanto con la presenza dei parenti stretti.