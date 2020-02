"Nessuna chiusura delle frontiere con la Francia": la conferma dall'Onorevole Mulè dopo il colloquio con il Ministro Speranza

"A seguito delle preoccupazioni sollevate sull’evoluzione dei controlli legati all’emergenza del Coronavirus, in particolare al confine italo-francese, ho preso contatti questa mattina con il Ministero degli Esteri e con quello della Salute. Il Ministro Roberto Speranza mi ha personalmente rassicurato sul fatto che, come ribadito ancora stamattina dal Ministro della Sanità francese Jerome Salomon, non è prevista non solo nessuna chiusura delle frontiere con la Francia ma nessun particolare rafforzamento dei controlli”.

Interviene in questo modo rassicurante il Deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, che è intervenuto sulle problematiche al confine italo-francese per il quale alcuni esponenti politici transalpini avevano chiesto un inasprimento dei controlli. “Dal Gabinetto del Ministero degli Esteri – prosegue Mulè - hanno sottolineato come la questione è già all’attenzione ed è stata approfondita nel senso che, allo stato, non vi è alcuna richiesta di sospensione del trattato di Schengen così come da parte francese non è stata segnalata alcuna iniziativa per controlli particolari alla frontiera di Ventimiglia. I Ministri Speranza e Di Maio mi hanno rassicurato sulla loro specifica attenzione al tema della frontiera italo-francese soprattutto per non aggravare la già complicata situazione dei lavoratori frontalieri”.

“Al netto della necessaria vigilanza e dell’elevata soglia di prevenzione legata al Coronavirus – termina Mulè - anche in considerazione che in Liguria non sono stati registrati casi di contagio, assicuro che continuerò a seguire senza sosta la vicenda comunicando ogni eventuale aggiornamento".